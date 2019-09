Em declarações à Lusa durante uma ação de campanha na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, onde foi presidente de Câmara, o dirigente da Aliança admitiu que, no seu caso, foi necessária a experiência de fundar e liderar um novo partido, para ter uma maior consciência de que o sistema eleitoral não favorece os mais pequenos.

"É verdade, também ajuda, esta experiência tem-me ajudado imenso. Estive tantos anos num grande partido e agora esta experiência que é dura, difícil, de fazer um partido do zero, mas isso dá-me mais convicção para defender as boas reformas do sistema eleitoral. Nomeadamente o aproveitamento dos restos dos votos, porque há partidos que têm votos, em vários distritos, mas não conseguem eleger ninguém", declarou Santana Lopes.

O antigo primeiro-ministro e ex-líder do PSD, partido no qual militou durante mais de 40 anos, defendeu a existência, nas eleições legislativas, de círculos uninominais com um círculo nacional, lembrando o exemplo das eleições regionais dos Açores, em que aos círculos eleitorais de cada uma das nove ilhas, se soma um círculo de compensação, que reúne os votos não aproveitados para a eleição de parlamentares.

"Se [esses votos] forem juntos, como há nos Açores, nas regionais, podem servir e ser aproveitados", frisou.

"Acho que era fácil e óbvio [fazer a reforma eleitoral]. Não era muito difícil, são medidas de bom senso", argumentou o dirigente da Aliança.