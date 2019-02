“Apoio a Aliança porque é um desafio à rigidez do nosso sistema político, assente até agora em partidos tradicionais, como se não fosse possível abrir outras vias na política e na cidadania” e “capazes de servir Portugal com motivação, com conhecimento e com experiência”, afirmou, em Évora, no congresso nacional do partido fundado por Pedro Santana Lopes.

Segundo o embaixador, os partidos políticos, “infelizmente, estão cada vez mais metidos num casulo” e “estão rígidos naquilo que dizem”.

“Tudo isto, e também em Portugal, é também consequência da burocracia de Bruxelas e da lógica da União Europeia”, argumentou.

A União Europeia, continuou, “uniformizou as práticas e os discursos dos partidos políticos”, porque “têm todos a mesma linguagem”, a qual “diz pouco às pessoas, que sentem que as coisas estão a ficar bloqueadas”.

No primeiro Congresso Nacional da Aliança, na Arena d’Évora, na intervenção que fez como convidado, o embaixador argumentou também que “o debate político diz cada vez menos a grupos que se sentem marginalizados, porque não vai ao encontro das suas preocupações”.