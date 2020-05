Com esta decisão, os ambientalistas dizem que se cumpre o calendário acordado entre as empresas monopolistas da central de Almaraz e o Governo, o que implica, no mínimo, mais oito anos de manutenção e produção nuclear em Espanha.

Os ambientalistas sublinham que a renovação da autorização para o funcionamento de Almaraz significa mais oito anos de produção de resíduos e um travão às alternativas locais de emprego e ao prometido plano de desenvolvimento local para o período do desmantelamento final da central.

"Oito anos mais que o CSN aprova com certas condições técnicas e de segurança. Mais oito anos sem consulta prévia a Portugal para trabalhar em conjunto nos planos de prevenção. Mais oito anos atrasando o desenvolvimento de energia renovável descentralizada e distribuída. Oito anos mais de produção de resíduos radioativos como legado envenenado às gerações futuras", concluem.

A central de Almaraz está situada junto ao rio Tejo e faz fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco e Portalegre, sendo Vila Velha de Ródão a primeira povoação portuguesa banhada pelo Tejo depois de o rio entrar em Portugal.

Em operação desde 1981 (operação comercial desde 1983), a central está implantada numa zona de risco sísmico e apenas a 110 quilómetros em linha reta da fronteira portuguesa.

Os proprietários da central de Almaraz são a Iberdrola (53%), a Endesa (36%) e a Naturgy (11%).