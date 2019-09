Além deste, o desafio das alterações climáticas é outro no qual Costa insistiu, lembrando que essas não põem só em causa a nossa forma de viver e trabalhar, mas as nossas condições de viver no planeta Terra.

“É fundamental todos termos consciência de qual o risco efetivo de nada fazermos para conter as alterações climáticas”, frisou.

Elogiando o trabalho do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, presente na sessão, Costa assumiu a necessidade de investir progressivamente em alterar o modo de produção de energia e o paradigma da mobilidade.

Destacando a importância de investir no transporte público, o primeiro-ministro salientou que é “urgente” agir, falando no “papel central” das cidades porque é nestas que existem os grandes centros de consumo de energia e mobilidade.

Investir na economia circular, na agricultura e nas redes de água é outra das diretivas tidas como essenciais para minimizar os efeitos das alterações climáticas, destacou.