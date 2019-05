“Em 2020 precisamos de países que se comprometam com medidas muito mais ambiciosas” para combater as alterações climáticas, sobretudo em matéria de “política fiscal e financeira”, declarou Guterres à comunicação social depois de se reunir com o Presidente austríaco, Alexander van der Bellen.

Neste contexto, o chefe da ONU reiterou o seu apelo recente para que se tributem os combustíveis fósseis, em vez de os subsidiar, e, em contrapartida, baixar os impostos sobre o rendimento.

“Considero absurdo que estejamos a taxar os salários e os rendimentos, mas não o carbono. Não entendo como se está a utilizar o dinheiro dos contribuintes para subsidiar os combustíveis fósseis, aumentar os furacões, aumentar a seca, derreter glaciares, branquear os corais e multiplicar os desastres em todo o mundo”, sublinhou.

O secretário-geral da ONU avisou que o acordado em Paris sobre o clima, apesar de ter sido um “êxito enorme”, não vai ser suficiente para alcançar o objetivo de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus até ao final do século.