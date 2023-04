As alterações no âmbito da Agenda do Trabalho Digno foram hoje publicadas em Diário da República e entram em vigor em 1 de maio, dia do trabalhador.

As mudanças focam-se em quatro pontos principais: combater a precariedade, valorizar os jovens no mercado de trabalho, melhorar a conciliação da vida profissional com a pessoal e familiar e dinamizar a negociação e a participação dos trabalhadores.

A lista inclui "70 medidas ao serviço dos trabalhadores e das empresas", disse Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Heis algumas das alterações previstas:

Teletrabalho para os pais com filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica, independentemente da idade.

Pedidos de baixas por doença de até três dias feitos digitalmente pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS24), com limite de duas por ano.

Licença parental obrigatória do pai passar dos 20 dias úteis para os 28 dias seguidos ou interpolados.

Compensações por despedimento coletivo e por extinção de posto de trabalho passam de 12 dias de retribuição base e diuturnidades por ano, para 14 dias.

Indemnizações por cessação dos contratos a termo aumentam de 18 dias para 24.

Empresas deixam de fazer os atuais descontos para o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT).

Presunção de laboralidade entre o trabalhador e a plataforma digital, à partida é feita diretamente com as empresas, como a Uber, a Bolt ou a Glovo, e não com intermediários - deixando a decisão final sobre a vinculação aos tribunais.

A lei foi aprovada no parlamento em 10 de fevereiro, mas percorreu um longo caminho até aqui. Foi enviada para Belém, e no dia 22 de março foi promulgada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que manifestou dúvidas quanto aos efeitos de algumas soluções.

Segundo Marcelo, algumas delas podem vir a ter, "no mercado de trabalho, um efeito contrário ao alegadamente pretendido". Ainda assim, justificou a promulgação com a “larga maioria” que aprovou o diploma e com os “numerosos aspetos positivos” nele contidos.

*Com Lusa