O conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, e o seu vice, Alex Wong, vão deixar os seus cargos, revelou esta quinta-feira a CBS News.

Waltz estava sob intenso escrutínio por causa do escândalo do chat criado na rede social Signal, onde incluiu erradamente o editor do The Atlantic, Jeffrey Goldberg, revelando discussões delicadas com altos funcionários da segurança nacional sobre os planos para um ataque militar contra alvos Houthi no Iémen. As informações partilhadas incluíam o momento dos ataques e os pacotes de armas utilizados.

Trump defendeu Waltz repetidamente, bem como outros envolvidos no chat do Signal, incluindo o secretário da Defesa, Pete Hegseth, cuja demissão foi pedida por democratas e vários republicanos, tendo mesmo dito que "Michael Waltz tinha aprendido a lição e é um bom homem".