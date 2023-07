A informação foi inicialmente avançada pela CNN Portugal, que noticia uma "grande operação” lavada a cabo pela Autoridade Tributária e o procurador Rosário Teixeira, do DCIAP, esta manhã, que tem como alvos alguns dos mais altos responsáveis da Altice em Portugal.

De acordo com o canal, estão em causa dezenas de buscas em curso de norte a sul, nomeadamente na Quinta no Gerês de Armando Pereira, responsável da Altice Europa, e também na sede da Altice em Portugal, na zona de Picoas, em Lisboa.

As investigações deverão estar relacionadas com negócios ligados à alienação de património imobiliário, nomeadamente da antiga PT.

Segundo o canal, um dos negócios sob suspeita prende-se com a venda de quatro prédios em Lisboa por cerca de 15 milhões de euros, sendo que os compradores dos edifícios têm ligações a um circuito empresarial que foi montado em Braga, na Zona Franca da Madeira e no Dubai. E têm relações com o empresário Hernâni Vaz Antunes, familiares e sócios.