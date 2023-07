A informação avançada pela SIC Notícias, dá nota que o cofundador da empresa passou a noite nas instalações da Policia Judiciária em Lisboa e será hoje ouvido pelo juiz.

As buscas à Altice Portugal resultam de suspeitas dos crimes de "corrupção no setor privado, fraude fiscal agravada, falsificação e branqueamento", adiantou ontem a Procuradoria-Geral da República, na sequência da operação do Ministério Público e da Autoridade Tributária.

Fonte oficial da empresa garantiu ontem que está a colaborar com as investigações.