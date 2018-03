Na rua de Angola, freguesia dos Anjos, foi criado um “perímetro de segurança” em torno das fissuras que apareceram esta manhã. A Polícia Municipal continua no terreno, “não existindo ainda uma data” para a intervenção técnica necessária no piso.

Na rua Garrett (Chiado), freguesia de Santa Maria Maior, foi igualmente estabelecido um perímetro de segurança em torno do buraco, mantendo-se ainda, cerca das 16:30, indicou a fonte da Proteção Civil municipal.

“De momento não há condições para reparar o buraco, devido ao mau tempo, mas logo que estiverem reunidas todas as condições serão feitas as intervenções necessárias”, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal de Lisboa, pelas 16:50.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, na rua do Arco do Carvalhão, em Campo de Ourique, uma derrocada, inicialmente identificada pelo serviço municipal como um “abatimento”, obrigou à mobilização para o local uma equipa da autarquia com o objetivo de “limpar a via para assegurar a normal circulação de trânsito e pessoas”.