O serviço foi ainda procurado por quem tinha mudado de escola ou precisava de manuais novos, recorda.

Mas existem bancos que parecem ter sido esquecidos pela população: em Odivelas, o Projeto “Dá P´ra Aproveitar” está suspenso, conta à Lusa a responsável Isabel Teixeira.

A funcionar na Biblioteca Municipal D. Dinis desde 2013, o programa de reutilização teve um tempo em que os funcionários não tinham mãos a medir e as filas de pais e alunos eram intermináveis, recorda.

No depósito da biblioteca ainda estão guardados muitos manuais prontos para serem usados, mas Isabel Teixeira garante que o serviço está parado. “Este ano não tivemos nem pedidos nem doações”, revela.

Com o alargamento do programa estatal a procura foi reduzindo: primeiro desapareceram os pais dos alunos mais novos e, no ano passado, também os do 5.º e 6.º anos.

Agora que o projeto chegou até ao 12.º ano, Isabel Teixeira imagina que não vá aparecer ninguém a bater-lhes à porta.

Além dos manuais serem emprestados pelo Governo, a responsável conta que as famílias já se começaram a habituar a deixar os manuais nas escolas quando acabam as aulas. Também é nesse sentido o conselho do Ministério da Educação.

Mas estes hábitos não foram enraizados por todos. Na clínica “Veterinários Ericeira”, por exemplo, ainda aparecem famílias a entregar manuais.

“Este ano já vieram entregar, mas ainda ninguém veio levantar nada”, conta a veterinária Catarina Pereira, enquanto faz um tratamento.

A procura por manuais tem vindo a diminuir e Catarina Pereira acredita que este ano a tendência se intensifique ainda mais.

No entanto, a veterinária mantém o serviço a funcionar. No passado ano letivo ainda surgiram alunos que tinham perdido os livros ou que andavam à procura de manuais em melhor estado do que aqueles que tinham recebido.

Apesar de suspeitar que o projeto que pôs de pé está em vias de extinção, Catarina Pereira sente-se feliz, com a noção de missão cumprida.

O objetivo do “Movimento Reutilizar” era conseguir que os alunos tivessem acesso a manuais gratuitos e que não houvesse desperdício, recorda o fundador do movimento que apareceu no verão de 2011, Henrique Cunha.

Numa ronda por dezenas de bancos que ainda estão inscritos no site do Movimento Reutilizar, a Lusa encontrou muitos espaços já inativos ou em vias de acabar.

Um dos objetivos do projeto, levado a cabo por cidadãos anónimos, sempre foi passar a pasta ao Governo. Henrique Cunha lembra que estes bancos devem ser os únicos no mundo que “nasceram com o objetivo de falir”.

(Por: Sílvia Maia da agência Lusa)