"Foi uma experiência excelente, de verdade, nunca pensei que ia ter oportunidade de falar com um astronauta e sei que dificilmente se repetirá. Isto é mesmo algo que vai ficar para a vida", resumiu no final Rute Dionísio, uma das alunas que participou nesta iniciativa, promovida com o apoio técnico da Delegação da Beira Baixa da Rede de Emissores Portugueses.

O contacto foi realizado a partir dos Enxames, uma pequena localidade do concelho do Fundão, onde foram encontradas as melhores condições para que a comunicação pudesse ser estabelecida sem interferências.

À hora prevista (09:38), Scott Tingle, um dos astronautas que está na Estação Internacional Espacial, respondeu à chamada num tom claro e audível, que pôs fim aos receios prévios e deu lugar à adrenalina das perguntas, feitas a ritmo de corrida para que as respostas pudessem chegar antes do "OVER" final.

Da voz dos alunos ouviram-se questões sobre a alimentação, a roupa, o quotidiano, as experiências mais difíceis a bordo ou sentimentos que se vivem ao observar a Terra desde o espaço.