Inserida na programação paralela da exposição “C.A.S.A. (Coleção Álvaro Siza, Arquivo)”, patente na nova ala do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, desenhada, tal como o edifício principal, por Siza, a homenagem vai contar com uma introdução pelo presidente do Comité Internacional de Críticos de Arquitetura, Wilfried Wang, seguida de uma conversa com a presidente da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte, Ana Tostões.

Na mesma sequência, Siza vai descrever o seu projeto favorito e dialogar sobre a relação do edifício com o seu contexto, entre outras questões.