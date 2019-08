“As urgências do Fernando Fonseca não correspondem a uma escala mínima. As maternidades do país deviam ter oito equipas com cinco elementos para cobrir todo o mês. Há hospitais que tiveram de passar para sete equipas. O Fernando Fonseca passou para seis equipas com quatro elementos e fazem sete bancos de 24 horas em cinco semanas. É de todo ilegal”, declarou à agência Lusa o presidente da secção regional do Sul da Ordem dos Médicos.

Alexandre Valentim Lourenço indica que em 50 fins de semana, os médicos da urgência de obstetrícia do Amadora-Sintra “estão ocupados em 30 fins de semana”.

Este é um dos exemplos do esforço dos médicos feito nas maternidades do sul do país, que tem ocorrido ao longo do ano e que se agrava no período de verão, quando é necessário suprir férias de colegas.

“Em agosto, nas maternidades do Sul, temos maior quantidade de equipas que têm menos gente. E não existe conhecimento, entre os profissionais, do que está a acontecer nas outras maternidades de forma prévia, não existe concertação”, critica Valentim Lourenço.

Durante o último mês e em agosto aumentaram as transferências de grávidas entre hospitais e os tempos de espera estão a ser mais prolongados.