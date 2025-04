Segundo um comunicado enviado à agência Lusa, "ao final da tarde de hoje, a partir das 17h00, será restabelecida a circulação rodoviária na ponte do Fão sobre o rio Cávado, na EN [Estrada Nacional] 13, em Esposende", no distrito de Braga.

"A reabertura ao trânsito decorre da conclusão dos trabalhos de impermeabilização, de colocação de juntas de dilatação e de pavimentação do tabuleiro, que foram executados no âmbito da empreitada de reabilitação da ponte do Fão que a IP está a desenvolver", refere a empresa responsável pela infraestrutura.

Com um custo de 2,5 milhões de euros, a intervenção envolve a reabilitação da estrutura metálica do tabuleiro e dos aparelhos de apoio e a reparação do embasamento dos sete pilares e reabilitação de pilares, encontros e muros em alvenaria.

Também será feito o alteamento do guarda-corpos metálicos do passeio e substituição das guardas de segurança e respetivas fixações e a impermeabilização do tabuleiro e repavimentação, segundo a IP.

A ponte estava fechada desde o dia 07 de abril.