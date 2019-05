Os trabalhadores do hospital Fernando Fonseca estão hoje a cumprir um dia de greve, que registou uma adesão de 95%, segundo a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

Os trabalhadores reivindicam a aplicação neste hospital do acordo coletivo de trabalho que vigora em todas as unidades hospitalares EPE do país, reclamam a contratação de mais pessoal e exigem ter a mesma remuneração mínima que a restante função pública.

Em causa está o facto de os trabalhadores do Amadora Sintra terem um acordo de empresa vigente que é distinto do acordo coletivo de trabalho das restantes hospitalares e que a administração reafirma que é “único no SNS”.

Este acordo ainda é fruto do facto de este hospital ter sido gerido por um grupo privado até há cerca de dez anos, quando passou então para a gestão pública. Nesse acordo, os trabalhadores dispõem de uma tabela remuneratória distinta.

Num comunicado enviado à agência Lusa hoje à tarde, a administração do hospital indica que tem estado a trabalhar na questão da aplicação da remuneração mínima da função pública, adiantando que “a aplicar-se (…) será tida em consideração a sua retroatividade a janeiro de 2019”.