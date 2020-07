A definição de empreendedorismo está muitas vezes associada a negócios, e talvez seja esse o motivo para se acreditar que Amália rejeitaria o rótulo. Mas a definição não se resume a isso. É considerado empreendedor aquele, ou aquela, que, entre outras coisas, inova, assume riscos, mantém-se independente, tem carisma de liderança, capacidade de adaptação, reconhece oportunidades, aceita desafios e marca a diferença.

Hoje, no ano em que se celebra o centenário do seu aniversário, não há dúvidas: Amália Rodrigues marcou a diferença. No fado, no mundo do espetáculo e até na sua vida pessoal, que se inicia durante o período do Estado Novo e, portanto, numa atmosfera bastante conservadora.

Amália inovou no fado de várias formas. Desde os trajes que utilizava nas suas performances e que, por serem totalmente negros, contrastavam com o usado pelas artistas da altura, que usavam também manto negro, mas com vestidos mais coloridos; até à forma como cantava o fado.

Amália trouxe os grandes poetas para o género, cantando poemas de Camões, de David Mourão Ferreira, Pedro Homem de Melo, Alain Oulman, entre muitos outros, e deu, ainda uma nova vida ao denominado fado-canção, que os puristas já não considerariam fado, mas que, ainda hoje, são considerados emblemáticos, tais como o "Fado do Ciúme" ou "A Gaivota".

As críticas que recebeu pela introdução de Camões no seu repertório demonstram não só a sua capacidade para assumir riscos, como a sua independência relativamente à forma como define o que, em linguagem financeira, chamaríamos de produto final. Por outro lado, a intemporalidade com que estas escolhas se imprimiram no fado, é a prova de que Amália era uma visionária e que o seu carisma é, também ele, intemporal.

A cantora mostrava ainda uma adaptabilidade à sua audiência (ou como nós chamaríamos, ao mercado). Exemplo disso é o facto da mais internacional das artistas portuguesas falar várias línguas. Não só levava a língua e os poetas portugueses aos quatro cantos do mundo, como cantava canções estrangeiras, conquistando, ainda mais, o público além fronteiras. Por outro lado, apesar da imagem de marca que cultivava, abria exceções ao habitual negro das suas vestimentas, como quando no Hollywood Bowl, em Los Angeles, EUA, em 1966, se vestiu de cores garridas. Afinal de contas, a artista, com 158 centímetros de altura, não poderia passar despercebida no meio dos músicos de casaca de gala escura que a acompanhariam.

Celebramos o seu aniversário hoje, dia 23 de julho, por ser o dia em que terá sido registada. Na verdade, a verdadeira data de nascimento de Amália permanece um mistério. Contou-lhe a sua avó que nasceu com as cerejas (e por isso mandou debruar a sua sala de jantar com desenhos de cerejas). Sabe-se que a época das cerejas pode ir de maio a julho, por isso, na dúvida, Amália escolheu celebrar no dia 1 de julho. Tinha a teoria que, por ser início do mês, receberia mais presentes. Amália podia não ser uma empreendedora, mas uma coisa é certa, sabia capitalizar as suas circunstâncias.