Professor, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e especialista em alterações climáticas, Filipe Duarte Santos disse à Agência Lusa que não é correto que se fale em ações para salvar o planeta, porque o que tem de ser salvo é a relação dos humanos com o planeta.

Os grandes incêndios no mundo “não são propriamente graves para o planeta, que continua cá, connosco ou sem nós. Estamos de facto a interferir muito com o ambiente e com o planeta, mas é mau para nós, não para o planeta”, que continuaria na mesma mesmo que a espécie humana desaparecesse porque “é muito mais poderoso”.

Filipe Duarte Santos diz-se preocupado com o agravamento das alterações climáticas potenciadas pelos atuais incêndios, mas ainda assim não entende que a espécie humana esteja em risco, apesar de advertir que “os jovens vão ter um mundo muito diferente do que nós tivemos” e em média vão passar “momentos difíceis”. Em Portugal, avisa, vai ser especialmente difícil.

José Miguel Cardoso Pereira, professor catedrático e especialista em florestas, tem opinião idêntica, a propósito dos grandes incêndios, da destruição da floresta e do aumento das emissões de gases com efeito de estufa.

“Infelizmente acho que as novas gerações vão ter uma vida pior”, disse à Lusa, acrescentando que também vão estar mais alerta para a necessidade de “fazer coisas”.