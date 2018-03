A posição da Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, apresentada em comunicado, vem no seguimento das conclusões de um estudo da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E), hoje divulgado, referindo que as restrições nas principais cidades europeias "excluem inadequadamente veículos novos poluentes a gasóleo".

"A Zero quer todas as medidas equacionadas para cumprir valores limite de dióxido de azoto nos centros de Lisboa e Porto, incluindo banir os veículos a gasóleo", realça a associação de defesa do ambiente, considerando fundamental a aplicação de ações adicionais para a proteção da saúde pública.

Lisboa definiu duas Zonas de Emissões Reduzidas (ZER) para tentar melhorar a qualidade do ar no centro da cidade, com limitações à circulação dos veículos mais poluidores e, "apesar do aumento gradual da exigência das normas EURO quanto à sua aplicação, a ausência de fiscalização e de penalização quanto a infrações são os maiores obstáculos para a eficácia desta medida, razões também apontadas no estudo T&E agora divulgado", salienta o comunicado.

Para os ambientalistas, as medidas "têm de passar por uma clara penalização do uso do automóvel, uma dinamização do transporte público", das alternativas andar a pé ou uso da bicicleta, assim como da expansão dos veículos de baixas emissões, como os elétricos.

Defendem também que "a sistemática ultrapassagem" do limite de vários poluentes no centro de Lisboa causada pelo tráfego rodoviário "mostra que são necessárias medidas com muito maior impacte e expressão".