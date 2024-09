Três membros do grupo ambientalista "Just Stop Oil" lançaram hoje em Londres sopa contra duas pinturas da obra "Girassóis" de Van Gogh, momentos depois de duas ativistas do movimento terem sido condenadas a penas de prisão por delito semelhante.

As obras estavam expostas no museu National Gallery, na capital britânica. O incidente ocorreu pelas 14:30 (mesma hora em Lisboa), confirmou o museu londrino, que acrescentou que a polícia foi chamada ao local e que os responsáveis pela ação foram detidos. Também informou que o incidente levou ao encerramento temporário da exposição. “Os quadros foram retirados da exposição, estão a ser examinados por um conservador. Não estão danificados”, afirmou o museu, num comunicado. O grupo ambientalista “Just Stop Oil” anunciou a ação através da rede social X. O movimento, que defende o fim da extração e o uso de combustíveis fósseis (petróleo, gás e carvão), especificou que o líquido lançado contra os quadros de Vincent Van Gogh era sopa de vegetais e que os ativistas envolvidos têm 24, 71 e 77 anos. O incidente aconteceu horas depois de duas ativistas do mesmo grupo terem sido condenadas a penas de prisão por terem atirado sopa de tomate contra o quadro “Girassóis” de Vincent Van Gogh, também no museu National Gallery, em Londres, em 2022. Phoebe Plummer, de 23 anos, foi condenada a dois anos de prisão e Anna Holland, de 22 anos, recebeu uma pena de 20 meses de prisão. As duas ativistas deverão cumprir pelo menos metade do tempo das respetivas penas de prisão. As duas jovens tinham sido consideradas culpadas de danos criminais em julho, após um julgamento no Tribunal Criminal de Southwark, sul de Londres. Os factos ocorreram em 14 de outubro de 2022, quando as duas ativistas lançaram o conteúdo de duas latas de sopa de tomate contra o famoso quadro de Van Gogh como forma de protesto contra a exploração de combustíveis fósseis no Reino Unido. A obra pintada em 1888, com um valor estimado de 86,2 milhões de euros, estava protegida por um vidro e apenas a moldura ficou ligeiramente danificada.