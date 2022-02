O marido de Kamala Harris estava na Dunbar High School para as comemorações do 'mês da história negra' e encontrava-se no museu desta escola, quando um membro da sua equipa de segurança o retirou do edifício.

Um anúncio nos altifalantes da escola instruiu os alunos, professores e funcionários para abandonarem as instalações.

O porta-voz das escolas públicas do Distrito de Columbia, Enrique Gutierrez, que estava presente no evento, revelou que houve uma ameaça de bomba, embora sem se saber se esta ameaça esteve relacionada com a visita de Emhoff ou com o 'mês da história negra'.

Também Katie Peters, porta-voz de Doug Emhoff, explicou que a escola alertou os serviços secretos para um “incidente de segurança ou informações sobre um possível incidente de segurança”.

A ameaça surgiu através de um telefonema para a receção da escola, anunciando que havia uma bomba no edifício e que as pessoas tinham dez minutos para sair, referiu o chefe da polícia, Ashan Benedict.

Esta informação foi transmitida aos serviços secretos, que retiraram Emhoff daquela zona, acrescentou.

A polícia utilizou equipas especializadas e cães para revistar o edifício, mas não se confirmou a ameaça, apontou Ashan Benedict.

Após o edifício ter sido evacuado, alunos, professores e outros funcionários reuniram-se no exterior, no campo de futebol da escola, e as atividades letivas foram suspensas.