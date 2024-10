O Ministério da Justiça da Dinamarca anunciou hoje a prorrogação por seis meses dos controlos na fronteira com a Alemanha face aos receios de uma possível ameaça terrorista e à expansão do conflito do Médio Oriente.

“Devemos proteger a segurança dos dinamarqueses”, disse o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, que garantiu que “a ameaça terrorista contra a Dinamarca é grave” e por isso é necessário “manter os controlos fronteiriços temporários com a Alemanha”. Hummelgaard apontou que outros países vizinhos, comi a própria Alemanha e a Suécia adotaram medidas semelhantes. “Isto demonstra que na Europa estamos numa situação grave em que também teremos que pensar a quem abrimos as fronteiras dos nossos países”, disse. A Dinamarca anunciou em abril de 2023 o início dos controlos na fronteira alegando motivos de segurança depois de se registarem vários incidentes de resposta a manifestações nas quais se queimaram exemplares do Corão (livro sagrado muçulmano). Vários países da União Europeia impuseram medidas semelhantes nas suas fronteiras, o que para muitos ameaça o livre-trânsito no espaço Schengen.