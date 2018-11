Segundo um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), realizado em conjunto com o Instituto Igarapé do Brasil, a América Latina e o Caribe juntos são a região mais violenta do planeta, contabilizando 39% dos homicídios. A estes dados junta-se um taxa de roubo no triplo da média e o facto de concentrar 41 das 50 metrópoles mais perigosas do planeta.

Francisco Robles / AFP