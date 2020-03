Na Venezuela, que está em estado de alerta desde sexta-feira e conta agora com dez casos, todos os viajantes que chegam da Europa terão de passar por uma quarentena obrigatória de duas semanas.

As ligações aéreas com a Europa e a Colômbia foram suspensas por um mês e os estabelecimentos de ensino – do jardim de infância à universidade – vão fechar portas a partir de segunda-feira.

A decisão do Presidente da vizinha Colômbia, Ivan Duque, de fechar as sete passagens de fronteira com a Venezuela foi descrita como “grotesca” no sábado pela vice-presidente venezuelana, segundo a qual “incentiva a travessia por outras vias (…) onde não há controlo epidemiológico”.

Colômbia e Venezuela não têm de momento relações diplomáticas. A Colômbia é um dos sessenta países que querem que Maduro desista do poder e que reconheceu o opositor Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

Na Bolívia, onde dez casos de Covid-19 foram confirmados, a suspensão até o final de março de todos os voos diretos de e para a Europa entrou em vigor no sábado. O Governo também anunciou a proibição de entrada de viajantes dos países mais afetados.

O Equador, que registou uma segunda morte no sábado pelo coronavírus, num total de 28 casos, vai fechar as fronteiras para todos os estrangeiros a partir de segunda-feira. Entre os casos de contaminação detetados estão um sueco e um holandês.

O vice-Presidente, Otto Sonnenholzner, anunciou que nenhum estrangeiro poderá entrar no país a partir de segunda-feira, por 21 dias.

Na Guatemala, o Presidente, Alejandro Giammatei, anunciou a suspensão das aulas em todos os estabelecimentos de ensino do país e a proibição de reuniões com mais de 100 pessoas.

O Presidente disse que as medidas entrarão em vigor por 21 dias a partir de hoje.