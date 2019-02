Num documento revelado na quarta-feira, a diretora da AI para o continente americano, Erika Guevara, afirma que as autoridades sob o comando de Nicolás Maduro “estão a tentar usar o medo e a punição para impor uma estratégia de controlo social repugnante contra os que exigem uma mudança”.

Segundo uma investigação da Amnistia Internacional, que será revelada na totalidade em março, nos protestos ocorridos em 21 e 25 de janeiro morreram pelo menos 41 pessoas, todas feridas com armas de fogo, e outras 900 foram detidas de forma arbitrária.

Com base nas denúncias recolhidas, Erika Guevara já pediu ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para que tome medidas contra a “impunidade total” que se vive na Venezuela.

A organização internacional especifica que as autoridades venezuelanas, nomeadamente a Polícia Nacional Bolivariana e as Forças de Ações Especiais (FAES), fizeram execuções extrajudiciais seletivas para controlar as pessoas que participaram nos protestos contra Maduro.

Erika Guevara apelou aos países “genuinamente preocupados” com a situação dos direitos humanos na Venezuela para que usem a jurisdição universal para ajudar as vítimas para que se faça justiça.