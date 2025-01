A decisão foi tomada após vários estudos sobre o nome socialista que melhor podia representar o partido nas eleições em que, 12 anos depois, deixa de ter Basílio Horta como cabeça de lista, refere o jornal.

Ana Mendes Godinho fez parte dos três últimos governos do PS liderados por António Costa, tendo sido secretária de Estado do Turismo no primeiro Governo e ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nos seguintes.

Neste momento é eleita pelo círculo da Guarda (onde foi cabeça de lista nas legislativas).

Do lado PSD, o nome escolhido deverá ser o de Marco Almeida, avança a SIC Notícias.