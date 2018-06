“A Anacom considera que a substituição das interligações por cabo submarino deve constituir uma prioridade para Portugal e para a União Europeia, dado tratar-se de um investimento fundamental para assegurar a coesão nacional e o desenvolvimento económico do país e do espaço europeu, o qual requer que as regiões autónomas sejam servidas por boas infraestruturas de telecomunicações que lhes permitam a transmissão de voz e de grandes volumes de dados a alta velocidade”, sustenta o regulador em comunicado.

Segundo esclarece, os cabos submarinos que asseguram a ligação entre o Continente, os Açores e a Madeira e entre as regiões autónomas deverão atingir o fim da sua vida útil em 2024/2025 (o Columbus III em 2024 e o Atlantis-2 em 2025), sendo por isso “de grande urgência tomar decisões que assegurem a entrada em operação de novas interligações antes dessas datas”.

Recordando que tem vindo “a alertar o Governo, os governos regionais dos Açores e da Madeira e os operadores para a necessidade de se encontrar a solução para este problema”, a Anacom organizou na passada quarta-feira um ‘workshop’ sobre o tema, durante o qual os participantes “defenderam de uma forma unânime o interesse estratégico na construção de um novo anel que interligue os Açores, a Madeira e o Continente, de forma a assegurar a existência de redundância nas interligações entre aqueles territórios”.

“Dada a dimensão do esforço de investimento envolvido e as implicações do modelo a adotar para o respetivo financiamento e gestão, considerou-se imperioso que o Estado português defina uma orientação estratégica nesta matéria, envolvendo o Governo central e os dois governos regionais, com mobilização de fundos europeus”, refere.