"O município tem vindo a travar uma autêntica guerra contra a vespa velutina, nomeadamente no que se refere ao extermínio dos respetivos ninhos. Esta ‘praga' tem registado um aumento significativo, nos últimos dois anos, um pouco por todo o concelho, surgindo nos mais diversos locais, desde árvores a edificações", informou hoje esta autarquia do distrito de Aveiro.

No ano passado, Anadia eliminou 587 ninhos e este ano já foram destruídos 264. A freguesia de Sangalhos tem sido a mais afetada, seguindo-se as Uniões de Freguesias de Arcos e Mogofores; Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas; e Avelãs de Cima.

Neste contexto, Anadia anunciou recentemente que conseguiu fazer aprovar uma candidatura apresentada ao eixo de intervenção "Funções ecológicas, sociais e culturais da floresta" para apoiar a destruição dos ninhos de vespa velutina, no valor máximo de 10 mil euros.

"Este financiamento visa apoiar os municípios na tarefa de deteção e destruição dos ninhos e colónias de vespa velutina, grande predador de abelhas e de outros insetos que, ao colocar em risco os recursos apícolas, surge como uma ameaça ao cumprimento, pelos espaços florestais, ‘sensu lato’, da imprescindível função ecológica e, por consequência, agrícola e económica, que é a polinização das plantas", refere a autarquia presidida pela independente Teresa Cardoso.