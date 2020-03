As análises realizadas a um cidadão italiano que era suspeito de ter contraído o Covid-19 deram negativas nos testes realizados no Royal Darwin Hospital, no Norte da Austrália, disse à Lusa fonte diplomática.

O resultado foi dado hoje a conhecer numa reunião que está a decorrer do primeiro-ministro com o corpo diplomático acreditado em Díli para "falar dos preparativos para a máxima vigilância e controlo do Covid-19 em Timor-Leste, que é hoje uma preocupação a nível mundial". Timor-Leste é, atualmente, o único país do sudeste asiático sem qualquer caso confirmado do novo coronavírus, um vírus que já infetou, em todo o mundo, cerca de 110 mil pessoas e matou cerca de quatro mil. O cidadão italiano, que viajou para Timor-Leste para um curto trabalho de consultoria esteve em isolamento num espaço na clínica internacional Stamford, em Díli. Fontes médicas confirmaram que várias outras pessoas que tinham tido contacto com o paciente se colocaram de quarentena voluntária em casa para avaliar alguns dos sintomas do Covid-19. Até ao momento não há qualquer outro caso suspeito no país.