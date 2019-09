Questionado sobre o processo de Tancos, em que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi acusado de três crimes, André Silva preferiu falar da sua visão para o país, defendendo que uma das linhas vermelhas do PAN para aprovar uma solução governativa após as eleições será o combate à corrupção e a criação de mecanismos de transparência.

“Quando me falam muitas vezes em linhas vermelhas para a aprovação ou acompanhamento de uma solução governativa, a visão para o país sobre os mecanismos de transparência, de representação e conflito de interesses e de combate à corrupção tem de ser alterada”, vincou o cabeça de lista do PAN por Lisboa, que falava após a participação no Fórum TSF, no centro de Faro.

Para André Silva, “tem que haver uma capacidade de convergência dos outros partidos relativamente a esta matéria de uma vez por todas, porque isto é só proclamatório e nada tem mudado no nosso país”.

“Há, de facto, a evidência que, nos sucessivos governos, existem pessoas e governantes a praticar atos ilícitos. Muitas vezes a condução dos processos é morosa, muitas vezes não dão em nada e temos que criar mecanismos de maior transparência para combater a corrupção”, acrescentou.

Segundo o porta-voz do PAN, o combate à corrupção “vai ser uma das prioridades” do partido, defendendo mais dotação de meios para a Polícia Judiciária e Ministério Público e recordou a proposta do partido de criação de tribunais especializados neste tipo de crimes para garantir que os processos não se arrastam no tempo.