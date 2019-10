"As sondagens de rua dizem-nos que há mais de 3% de pessoas [valor que tem sido atribuído nas sondagens ao partido] que nos acarinham e que nos apoiam e, acima de tudo, que reconhecem o trabalho do PAN e que querem que nós cresçamos", afirmou André Silva, que falava aos jornalistas depois de uma ação no centro de Coimbra.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de "morder os calcanhares" ao CDS-PP, o porta-voz do PAN vincou que vê como positivo que, quatro anos depois, o partido consiga ser reconhecido "como força política autónoma" e que se "está a consolidar no sistema democrático português".

Apesar de ter ouvido vozes de apoio em Coimbra, André Silva também teve de escutar várias críticas, como tem acontecido durante o resto da campanha, nomeadamente face à posição do PAN de querer reduzir o consumo de carne, muitas vezes confundida com a ideia de que o partido quer acabar com o consumo de proteína animal por completo.

"É natural, quando qualquer pessoa ou movimento ao longo da História traz novas ideias e novos temas a debate - que são difíceis -, apanha com as primeiras resistências e é natural que haja pessoas que demonstrem esse desagrado", disse, frisando que o partido está habituado, desde a sua fundação, a essas críticas.

André Silva esclareceu que "o que o PAN defende é uma redução do consumo de proteína animal", tendo sido "o porta-voz da comunidade científica, quer em termos de matéria de combate às alterações climáticas, quer em matéria de saúde pública".