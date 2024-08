“No início deste ano político a nossa ambição tem de ser a ambição clara de vencer Portugal. Para mudar este país vamos ter de o vencer. Que o que aconteceu no Algarve aconteça no país inteiro. Quando as eleições vierem, venham quando vierem, estaremos prontos para ganhar”,afirmou.

Em reação ao ano anterior, este foi para “acabar com o domínio do PS e do PSD em Portugal e quebrar com bipartidarismo. Os dois afundam-se, mas ficam à nossa frente. A vergonha ou falta dela é tanta que fazem cargos rotativos. Como é a mesma vergonha Costa no Conselho Europeu apoiado pelo PSD”.

Ventura atira ao “tráfico de influência e conluio entre os dois” partidos, nota opiniões de socialistas sobre a aprovação do Orçamento do Estado e diz que “Pedro Nuno Santos está encurralado”.

“Este Governo tem sido uma desilusão”, atira, frisando que Luís Montenegro concordava com o Chega sobre a forma como o “PS engordou o Estado em Portugal”.

Num dos temas mais quentes dos últimos dias, Ventura reafirma que o partido não é contra imigração, “mas que não há país que resista a portas escancaradas. O que queremos não é um país que ande a perseguir, queremos um país com lei, ordem e critério e que não seja a república das bananas”.

“Luís Montenegro, nós não vamos voltar atrás. Nenhum país sobrevive se permitir a entrada indiscriminada de pessoas seja qual for a sua origem”, alerta o presidente do Chega, acrescentando que “quem vai para outrro país também tem de cumprir regras”. “Quem não cumpre regras, só temos para lhes dar a expulsão.”, explica.

Ventura volta a falar no referendo à imigração justificando este com “o país está invadido de imigração” e as “pessoas perceberam que não há nenhum controlo”.

Olhando para o tema da corrupção, o líder do Chega volta a falar nas propostas do partido de “confiscar bens dos corruptos em Portugal", recordando Ricardo Salgado e José Sócrates: “No dia 1 do meu Governo não haverá mais nenhum corrupto a rir-se em Portugal.”

“Este Governo transformou-se num Governo socialista. Esta história das pessoas que menstruam… Deixámos de ser homens e mulheres para sermos caracterizados por outro tipo de questões. Esta loucura que está a tomar conta da cultura woke parece que tomou conta do líder do PSD”.

"O perigo verdadeiro é dos aprendizes de ditadores que amordaçam a justiça quando esta lhes bate à porta”. E toca ainda no tema do Presidente da República e o caso das gémeas para dizer que a “burocracia” é para todos.

Ventura também recordou do homem espanhol que tentou violar duas raparigas, os crimes que tinha cometido no passado e diz que “este homem nunca mais devia ver a luz do dia, devia estar para sempre na sua cela". O líder do Chega anuncia que o partido vai voltar a proposta de prisão perpétua. “O resto da direita tomará a sua decisão.”

Ventura iniciou o discurso da rentrée com agradecimentos ao distrito que “deu uma vitória eleitoral” ao partido. “O Algarve é hoje o coração do Chega, o que as pessoas identificam como o distrito mais intimamente ligado à ascensão do Chega”, frisa, sublinhando que “agora não é para vencer só no Algarve”.