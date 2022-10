“Uma coisa é clara. Nós temos de lutar contra as alterações climáticas, mas temos também de proteger as plantas e os animais, com o ser humano como parte deste ecossistema e não como alguém que está acima”, sublinhou Angela Merkel.

A antiga chanceler alemã falava em conferência de imprensa, depois de ter anunciado os vencedores do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, atribuído a duas organizações intergovernamentais dedicadas a produzir conhecimento científico e apoiar os decisores políticos no combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade.