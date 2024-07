Hélder Pitta Groz disse que continuam a aguardar por respostas a algumas diligências solicitadas às autoridades do Dubai, em declarações à imprensa à margem do lançamento do Manual de ação contra o Tráfico de Seres Humanos para profissionais do sistema de justiça penal de Angola.

Segundo o PGR angolano, essa “é a diligência fundamental” para se avançar com o processo contra Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

Isabel dos Santos, que vive fora de Angola há vários anos, é acusada de 12 crimes num processo que envolve a sua gestão à frente da petrolífera estatal Sonangol entre 2016 e 2017.

Relativamente ao processo do antigo vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, Hélder Pitta Groz disse que a PGR continua a trabalhar sobre o mesmo.

“Acredito que estamos num bom caminho e teremos algumas respostas dentro de algum tempo”, salientou.

O PGR frisou que, quando solicitada cooperação internacional, é preciso aguardar-se por respostas.