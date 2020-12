As autoridades sanitárias angolanas vão formar técnicos e congregar meios logísticos para receber as primeiras vacinas contra a covid-19 no início do próximo ano, disse à Lusa o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

"Estamos a trabalhar para o primeiro trimestre", confirmou o responsável, referindo que as vacinas vão ser dadas em unidades sanitárias indicadas pelo Ministério da Saúde. Franco Mufinda anunciou no habitual balanço epidemiológico, na quarta-feira, que Angola vai começar a receber vacinas no primeiro trimestre de 2021, estando a ser preparadas "as condições a nível da cadeia de frio". Segundo a prioridade definida pelo ministério, na primeira fase serão vacinados os grupos de risco (profissionais de saúde e outros, hipertensos, drepanocíticos, obesos, diabéticos, doentes oncológicos e renais, seropositivos e idosos). Na ocasião, Franco Mufinda apelou à população para que "não se deixe enganar por redes de vacinas falsas". Angola recuperou 109 pacientes e registou mais 75 novos casos de covid-19, bem como três mortos, segundo o balanço feito na quarta-feira. Os novos casos foram detetados em Luanda (42), Zaire (16), Huambo (8), Uíje (2), Bié (2), Cuanza Sul (1), Bengo (1), Cuanza Norte (1), Benguela (1) e Lunda Sul (1), com idades entre três meses e 72 anos, afirmou o secretário de Estado durante o balanço epidemiológico diário para atualização dos dados relativos à covid-19. Destes, 43 são do sexo masculino e 32 do sexo feminino. As três vítimas mortais, dois homens e uma mulher, tinham 39, 44 e 56 anos de idade. Angola contabiliza um total de 15.804 infetados, com 8.579 considerados recuperados, 358 óbitos e 6.867 doentes ativos, incluindo cinco em estado crítico, seis graves, 90 moderados, 131 leves e os restantes assintomáticos. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,5 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 5.192 em Portugal.