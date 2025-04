“É muito preocupante a recente partilha e disseminação de um vídeo de uma alegada violação de uma menor por três jovens em Portugal. No mesmo sentido, foram partilhadas fotografias tiradas debaixo de saias de mulheres numa universidade. Estes horríveis atos violam não apenas direitos fundamentais, como também levantam sérias questões sobre a segurança ‘online’ e a proteção das pessoas, sobretudo mulheres, no espaço digital”, descreve a parlamentar do PS numa pergunta escrita hoje enviada ao executivo comunitário.

Falando em “eventos perturbadores, que são, infelizmente, apenas dois de muitos”, Ana Catarina Mendes pergunta a Bruxelas se, no âmbito da nova lei para os serviços digitais, que regula as grandes plataformas ‘online’, como vai “a Comissão garantir que as plataformas de redes sociais removem rapidamente conteúdo nocivo”, se por exemplo através de multas a essas empresas.

“Que medidas está a Comissão a tomar para evitar o recarregamento do vídeo ou a sua disseminação” e, “num sentido mais lato, que passos tomará a Comissão para garantir que as plataformas de redes sociais respeitam as suas obrigações na prevenção da disseminação de material não-consensual”, questiona também Ana Catarina Mendes.

A eurodeputada socialista quer ainda saber se as autoridades portuguesas exigiram a retirada deste conteúdo das plataformas sociais.

Em declarações à agência Lusa, Ana Catarina Mendes vincou que “a disseminação de vídeos deste género é inadmissível por violar a dignidade de todos”.

“Este é um bom exemplo de com as leis da União Europeia têm impacto nos Estados-membros e fazem a diferença. Agora o que é preciso é saber se a Comissão Europeia e o Estado português estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar situações deste género se possam repetir”, afirmou ainda.

Recentemente, Portugal foi palco de dois casos alarmantes relacionados com a violação da privacidade e da dignidade de mulheres e menores, como a publicação nas redes sociais de uma alegada violação de uma jovem de 16 anos em Loures por três jovens conhecidas na esfera digital e ainda a captura e divulgação em grupos de conversação de fotografias e vídeos de alunas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

A Lei dos Serviços Digitais da União Europeia, adotada em 2022, visa criar um ambiente ‘online’ mais seguro e transparente, estabelecendo regras mais rigorosas para grandes plataformas digitais que operam no espaço comunitário, como as redes sociais Instagram, Facebook e TikTok.

A nova legislação obriga à remoção de conteúdos ilegais e nocivos por parte destas plataformas.

A carta de Ana Catarina Mendes foi subscrita pela delegação socialista portuguesa.