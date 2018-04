Em Omafo, província namibiana de Ohangwena, os estudantes angolanos aprendem desde logo o inglês, como língua principal, oficial na Namíbia, mas também kwanhama, língua nacional angolana, do sul, igualmente falada no norte da Namíbia.

“O ensino é muito educativo, as pessoas aprendem mais, é diferente de Angola”, explica a estudante, que todos os dias tem de apanhar um táxi, já do outro lado da fronteira, para chegar à escola, a quase 10 quilómetros de distância de Santa Clara.

Contudo, é nas disciplinas de história que estes alunos mais sentem as diferenças, aprendendo a história da luta de libertação da Namíbia, que só em 1990 conquistou a independência do regime do apartheid da África do Sul, tendo antes sido colonizada pela Alemanha.

Para trás fica a história da luta anticolonial, contra a ocupação portuguesa, que culminou com a proclamação da independência de Angola, em 1975, que estes alunos apenas aprenderam na primária.

“Aprendemos quase tudo o que ensinam aqui [em Angola], só a História é que não é igual”, conta Rosalina Fernandes, outra destas estudantes, a frequentar a oitava classe da mesma escola.

Tal como as colegas, passa todos os dias a fronteira, num ritual que se tornou normal, até para as polícias dos dois lados, tendo em conta os acordos bilaterais em matéria migratória, com um praticamente livre movimento entre residentes naquela área transfronteiriça: “Não pedem [vistos ou passaportes], identificam-nos com este carimbo aqui da escola”, diz Rosalina.

Argumentos partilhados pela angolana Sheila Dissame, que desde a terceira classe que frequenta a mesma escola, em Omafa. Já lá vão cinco anos, tendo bastado, para tal, apresentar a sua cédula para garantir a inscrição: “Lá ensinam bem e tem-se boa educação. Mas a História é diferente”, explica, garantindo que o objetivo é chegar pelo menos à décima classe na Namíbia.

Segundo as autoridades angolanas, há também registo de namibianos que regularmente cruzam a fronteira para estudar em escolas e institutos de Ondjiva, a capital da província do Cunene.