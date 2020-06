Depois da imprensa brasileira ter avançado com o internamento, Anitta recorreu às redes sociais para confirmar que está no hospital devido a uma trombose na perna.

"Estou no hospital, estou internada, mas estou bem e vou ter alta amanhã", esclareceu a cantora funk nas 'stories' do Instagram.

De acordo com a 'Folha de São Paulo', a cantora está internada no hospital Vila Nova Star, no estado de São Paulo.

"Descobrindo essa doença, entra em tratamento, a minha estava em fase inicial. Então vai ficar tudo bem comigo. Amanhã estou indo dançar nos stories, fazer lives, promover o clipe novo. Vamos ver a música aí e aproveitar e comemorar que eu estou viva. Está bom?", partilhou ainda.

O internamento hospitalar de Anitta acontece no dia em que a cantora brasileira de 27 anos lançou uma nova música, “Desce pro play (PA PA PA)”, música com colaborações do rapper norte-americano Tyga e do músico brasileiro MC Zaac.