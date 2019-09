No total, o projeto prevê mudanças em 28% do currículo dos alunos do 1.º ciclo, 52% do currículo do 2.º ciclo e 60% do 3.º ciclo.

A modéstia ou anos de experiência levam o diretor a vaticinar que “não vai funcionar a 100%” e que em alguns pontos poderá “ter de se regredir”. Mas Castel-Branco acredita que não será suficiente para desmotivar a sua equipa.

O agrupamento tem 204 professores, uma psicóloga, duas assistentes sociais e uma animadora sociocultural, que contam ainda com a ajuda de dez assistentes técnicas e 63 assistentes operacionais.

Esta equipa olha diariamente por mais de 2.000 alunos, dos quais quase 10% tem necessidades educativas especiais de caráter permanente.

Das 50 turmas de 2.º e 3.º ciclos, duas serão este ano de Percursos Curriculares Alternativos, ou seja, composta por alunos que já chumbaram ou que apresentam elevados riscos de abandonar a escola.

São crianças com dificuldades de aprendizagem, problemas de integração na comunidade escolar, risco de marginalização, de exclusão social ou abandono escolar. Os problemas estão identificados e o diretor promete que ali “todos contam” e, por isso, ninguém é deixado para trás.

Para motivar estas crianças e adolescentes, o diretor diz que o essencial é ter “vontade e querer”. Testemunho disso está no sucesso dos alunos nas provas finais de Português do 9.º ano: “Atingimos a média nacional”, aplaudiu o diretor de um agrupamento composto por uma comunidade escolar muito heterogénea e intercultural, com muitos imigrantes.

As escolas de Ferreira de Castro são um dos agrupamentos que aderiram ao alargamento do projeto de flexibilidade curricular que começa agora em setembro. Entre os objetivos estabelecidos pelo agrupamento de Sintra, está aumentar em 5% o sucesso académico e diminuir os chumbos em 10%.

O projeto de flexibilidade curricular começou com a atual equipa ministerial como projeto-piloto em algumas escolas do país e, depois de uma avaliação dos resultados, o Governo decidiu alargar a mais escolas dando mais autonomia para que pudessem desenhar os currículos adaptados à comunidade escolar.

Até agora as escolas tinham autonomia para mexer em 25% do currículo, mas este ano essa percentagem foi alargada.

Segundo o Ministério da Educação, cerca de 50 projetos de inovação apresentados por escolas no âmbito do alargamento da flexibilidade curricular foram já aprovados.

* Sílvia Maia, da agência Lusa