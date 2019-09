"Não há nenhum concelho no país que tenha um corpo de docentes selecionado, formado, numa instituição de ensino superior, com uma pós-graduação desenhada para dar resposta a este modelo pedagógico", garantiu à Lusa Ricardo Carvalhido.

A pós-graduação em Educação, Ciência e Património Local, financiada pela câmara e ministrada pela Escola Superior de Educação (ESE) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), começou em novembro de 2018 e terminou em julho.

"Identificámos, juntamente com os diretores dos sete agrupamentos, quatro professores por agrupamento com base em características pessoais e no perfil académico e profissional. Estes docentes têm uma missão muito importante porque estão no epicentro deste modelo de flexibilização curricular", sustentou.

O "ano zero" daquela estratégia municipal, inserida na Agenda para a Inovação e na Agenda para a Ciência e o Conhecimento (quadriénio 2017-2020), resultou na "capacitação" dos docentes, agora distribuídos em grupos de quatro, e a integrar as sete equipas promotoras de flexibilidade curricular.

Com o arranque do ano novo letivo começaram a executar "sete projetos multidisciplinares, envolvendo 1.920 alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário e 245 professores", dos agrupamentos de Santa Maria Maior, Monte da Ola, Monserrate, Pintor José de Brito, Arga e Lima, Barroselas e Abelheira.