“Deixar de ter esta casa que nos recebe tão bem foi angustiante”, confessou, adiantando que além de um espaço cultural, este é “um lugar de convívio de amigos”.

Ver a Sala Suggia, onde outrora se sentaram mais de 1.200 espetadores, com 176 pessoas, é “ver a casa vazia”, afirmou Maria Soares, médica reformada, para quem as medidas implementadas para combater a pandemia de covid-19 “não são novidade”.

Na Sala Suggia, os espetadores permaneciam afastados com intervalo de duas cadeiras e entre as filas, bem como no palco, onde a distância entre os 15 músicos era notória.

Apesar de não ser “espetadora habitual”, Ana Amaro, 47 anos, teve “o prazer de receber um convite” para hoje assistir à Orquestra Barroca.

A última vez que esteve na Casa da Música foi em 22 de fevereiro, no concerto da banda inglesa Tindersticks. Agora, está “confiante por estar de volta”, mas admitiu ter ficado “triste com o espetáculo lá de fora”, onde um conjunto de trabalhadores precários da Casa da Música se juntaram numa vigília silenciosa.

“Só fachada não faz casa” e “Precários da casa fazem milagres”, eram alguns dos cartazes que este grupo de precários da Casa da Música silenciosamente segurava como forma de protesto contra o “silencio e a falta de resposta” da fundação que gere o espaço.