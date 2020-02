"A obra demorou 19 dias e abre 11 dias antes do prazo que os técnicos tinham dado. Está pronta", disse o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, que fez questão de assinalar a reabertura cerca das 17:00 da estrada com uma conferência de imprensa, na qual foi revelado que a obra custou 130 mil euros à autarquia.

A antiga EN13, localizada no concelho da Maia, no distrito do Porto, sofreu um aluimento de piso no dia 19 de janeiro.

No dia 29 do mesmo mês, a Câmara da Maia, em resposta a perguntas enviadas pela agência Lusa, indicou que tinha tido conhecimento, em outubro, de que a antiga EN13 apresentava "sinais de deterioração", razão pela qual elaborou "de imediato" um projeto para o local.

"Em outubro, a [concessionária] Ascendi entregou à Câmara da Maia uma inspeção vídeo da passagem hidráulica sobre a antiga N13, conduta essa que está colocada a seis metros de profundidade e não é visitável. Nessa inspeção, foram detetados sinais de deterioração que não eram visíveis no exterior, nomeadamente uma ovalização da conduta que não oferecia perigo imediato", referia resposta escrita da autarquia.