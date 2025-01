Morgantini e o jornalista Roberto Bongiorni foram levados para a esquadra da polícia em Kiryat Arba, depois de terem sido detidos em Tuba, a sul de Hebron.

Os dois foram libertados devido à intervenção da embaixada italiana em Telavive e do consulado em Jerusalém, de acordo com a agência noticiosa Ansa.

Morgantini, 84 anos, é membro do pequeno partido de esquerda Refundação Comunista e é um dos principais membros do movimento pacifista italiano, tendo ainda sido uma das fundadoras do ramo italiano da organização antiguerra Women in Black.

A ativista italiana foi uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu entre 2007 e 2009.