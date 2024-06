António Lucas foi vice-presidente da câmara de 1994-1998, presidente da autarquia durante 16 anos, nos sucessivos mandatos de 1998 a 2013, primeiro eleito pelo CDS-PP e depois pelo PSD, e presidente da Assembleia Municipal da Batalha de 2013 a 2017.

Numa mensagem deixada nas redes sociais, o município da Batalha refere que “António Lucas foi o rosto de entrega à causa pública, tendo marcado a Batalha e os batalhenses, deixando um significativo legado”.

Na comunicação, a Câmara dirigida por Raul Castro recorda as palavras do antigo autarca dirigidas aos colaboradores municipais no último ano de mandato: “Eu sou apenas o rosto de um projeto. Só há momentos de glória porque todos trabalhamos com o mesmo objetivo de criar melhores condições para a população do concelho”.

Segundo o jornal Região de Leiria, António Lucas esteve nos últimos anos também ligado à administração de empresas e consultoria e integrou as direções da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e da Santa casa da Misericórdia da Batalha.