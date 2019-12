Segundo as autoridades, Flávio Bolsonaro, com a ajuda de Queiroz, teria contratado funcionários-fantasmas e recebido ilegalmente parte do salário de outros funcionários com quem trabalhava praticando atos ilegais conhecidos pelo nome de ‘rachadinha’.

Essas informações foram enviadas ao Ministério Público em relatórios elaborados por órgãos públicos de controlo fiscal, mas a legitimidade da investigação foi contestada judicialmente e acabou passando pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta instância judicial do país.

Em julho, o presidente do STF, Dias Toffoli, determinou, por precaução, a cessação de todas as investigações contra Flávio Bolsonaro e os seus assessores iniciadas com base em dados bancários ou tributários obtidos sem autorização judicial prévia.

No entanto, no mês passado, o caso foi analisado no plenário do STF, onde por uma grande maioria de oito votos contra três foi autorizado o uso de dados fornecidos por entidades oficiais para investigar suspeitas de corrupção sem a necessidade de autorização judicial.