Os incêndios em Portugal foram tema de conversa também nesta sexta-feira entre os jornalistas e o primeiro-ministro António Costa, durante uma visita a uma creche da Amadora. António Costa falou sobre "os mais de 100 incêndios" no nosso país, abordando, contudo, o "dramático" cenário do fogo que dura há mais de uma semana na Serra da Estrela. O líder do governo elogiou o trabalho de todos que combatem o incêndio, abordando depois a questão das avarias nos Canadair.

"Os Canadair são o meio aéreo de asa fixa mais eficaz e que tem a grande vantagem de se adaptar bem às bacias que temos nas várias barragens. Mas os Canadair que existem no mundo inteiro já têm muita idade e quanto mais idade têm, maior é o risco de avaria. Infelizmente, como a produção foi descontinuada, leva anos a fabricar, não é como ir ao stand de automóveis. Se não me enganar, só em 2024 estarão disponíveis", disse o primeiro-ministro, confirmando depois a ausência de ajuda internacional neste combate aos incêndios.

"Infelizmente o mecanismo europeu de combate aos fogos tem estado pouco disponível. Ao contrário do que acontecia quando os incêndios eram maioritariamente no Sul da Europa, temos tido uma realidade em que se tem vindo a alargar. Foi disponibilizada uma aeronave de Espanha, mas as restantes estão empenhadas, através do mecanismo europeu, num incêndio em França", concluiu.