Depois de realizar um périplo pela baixa lisboeta com Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa falou aos jornalistas, um dia depois de ter anunciado as medidas da segunda fase de desconfinamento.

Tendo passado por espaços na rua Garrett, na rua Nova do Almada e na rua do Carmo, o primeiro-ministro disse que “os estabelecimentos comerciais estão prontos para receber e com segurança, todos eles têm dispensadores de gel e líquidos de desinfeção à entrada, todos eles têm os seus profissionais devidamente protegidos com máscaras para evitar a contaminação, todos eles têm a lotação fixada para que não haja excesso de pessoas nas lojas.”

Com estas medidas implementadas, Costa disse que "podemos retomar com confiança e em segurança aquilo que deixámos de fazer em meados do mês de março”, quando a pandemia e o estado de emergência decretado com consequência levou ao encerramento de quase todos os estabelecimentos comerciais do país, com a exceção dos que vendiam bens essenciais.

Atendendo à segurança que os espaços estão a oferecer, Costa apelou aos portugueses "dar agora o passo seguinte". "Com a mesma determinação como nos fechámos, temos agora também de voltar à rua. Voltar a procurar retomar a normalidade da nossa vida, agora de uma nova forma e com as cautelas que não podemos deixar de ter”, argumentou o primeiro-ministro.