O primeiro-ministro identificou hoje o investimento na educação como “a grande mensagem” para “os próximos anos”, porque para ter “melhores recursos humanos, melhores empresas e emprego”, o país precisa de “bons edifícios escolares e boas práticas pedagógicas”.

“Precisamos de ter bons edifícios escolares e de boas praticas pedagógicas, para podermos ter os melhores recursos humanos que ajudem a atrair as melhores empresas que criem melhor emprego. Esta é a grande mensagem para aquilo que temos de fazer nos próximos anos no país”, afirmou no Porto António Costa, após a assinatura de um protocolo para reabilitar a Escola Secundária Alexandre Herculano, num dia dedicado a um roteiro Educação-Inovação que começou em Rio Tinto, Gondomar, e termina em Viana do Castelo.

“Se queremos que o país continue a melhorar, temos de continuar a melhorar a qualidade dos nossos cidadãos e nisso não há nada que substitua o trabalho da escola”, afirmou o primeiro-ministro.

Na intervenção feita ao início da tarde na Escola Alexandre Herculano, António Costa lembrou tratar-se da terceira de um dia em que inaugurou um “centro de investigação e desenvolvimento de um grande banco francês, que vai crescer até 600 quadros”.

De acordo com o primeiro-ministro, a empresa escolheu o Porto para se instalar “porque o Porto é simpático, tem um bom ambiente de negócios e o país é seguro”, mas também por outra “razão fundamental”: os “excelentes recursos humanos formados na escola pública e na universidade portuguesa”.

“É essencial investir na formação para podermos ter bom emprego e de boa qualidade”, afirmou.

António Costa recordou ainda a passagem, esta manhã, por uma escola em Rio Tinto, concelho de Gondomar, onde está em curso um “projeto piloto de flexibilização curricular”.

O primeiro-ministro destacou a “capacidade demonstrada” por aquele estabelecimento de ensino “em se inovar e preparar as novas gerações para a inovação permanente e onde a flexibilização tem um papel essencial”.

“A escola não é só o edifício,” mas “todos já aprendemos que a escola também precisa de edifícios de qualidade para melhorar a qualidade que já tem”, afirmou.

Última atualização às 16:59