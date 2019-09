Das 15 mil armas adquiridas, as primeiras vão ser entregues ao Exército em outubro, através de um processo faseado que deverá terminar em 2023, ao longo do qual também a G3 entra em desuso.

Em janeiro de 2020, a espingardas SCAR, adquiridas através da agência de compras da NATO, vão começar a ser utilizadas, segundo foi anunciado na apresentação.

A espingarda automática ligeira SCAR (sigla em inglês de Special Operations Forces Combat Assault Rifle) é considerada uma das mais modernas armas atuais, o apresentar maior rapidez, precisão, versatilidade e alcance nas operações e também simplicidade no seu manuseamento, segundo o Exército.

Ao pesar 3,7 quilogramas, é mais leve do que a G3 (4,4 quilogramas), o que permite aos militares transportarem maior quantidade de munições.

Perante os militares, o primeiro-ministro destacou o contributo das Forças Armadas para o "prestígio e credibilidade internacionais de Portugal", no âmbito da componente externa da Defesa.

“Os termos em que negociámos a participação de Portugal na cooperação permanente com a NATO não seriam os mesmos se não tivessem sido acompanhados do reforço da participação nacional nas missões de paz das Nações Unidas e da União Europeia, com destaque para a força na República Centro-Africana, Afeganistão e outras missões internacionais”, disse.

No último contacto com o Exército, nesta legislatura, o primeiro-ministro agradeceu o esforço dos militares no combate e prevenção dos incêndios florestais.

Presente na cerimónia, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, assinalou o “longo processo há muito esperado” para a aquisição de uma nova arma.

A nova arma é “mais capaz e mais adequada” e vem contribuir para a “modernização do Exército”, para a “adequação das Forças Armadas às novas missões”, dando “resposta aos contextos operacionais para onde são destacadas”, sustentou.

No quadro da execução da nova Lei de Programação Militar, estão previstos mais de 4,7 mil milhões de euros para vários programas de aquisição de equipamento militar, como aeronaves de transporte tático e estratégico, o reforço da capacidade de patrulhamento marítimo e a aquisição de equipamento individual dos militares.