Sérgio Figueiredo, antigo diretor de informação da TVI, foi o escolhido por Fernando Medina, Ministro das Finanças, enquanto consultor de políticas públicas. No entanto, o salário que vai auferir, superior a 5800 euros, tem causado polémica em Portugal. António Costa, primeiro-ministro, falou sobre a situação pela primeira vez nesta sexta-feira, colocando do lado de Fernando Medina a responsabilidade da escolha.

"Os membros do governo são livres de escolherem as pessoas que querem nos seus gabinetes. Tenho de gerir o meu, não giro os gabinetes dos outros. Como sabemos, é o que está na lei há vários anos, é natural que os membros do Governo, que têm direito a um gabinete, contratem pessoas da sua confiança para desempenhar e acompanhar o exercício das suas funções", começou por dizer António Costa, ressalvando, contudo, que "se houverem dúvidas sobre a contratação, as autoridades competentes tratarão do assunto".

O primeiro-ministro pretendeu, contudo, desvalorizar o assunto, apontando outros temas da atualidade que, para si, são mais preocupantes. "Os cidadãos estão mais preocupados com o aumento do custo de vida e a incerteza da guerra. Trabalhamos para que o pacote que vamos apresentar em setembro apoie as famílias e as empresas. Vou focar-me no que é essencial para o país”, ressalvou.